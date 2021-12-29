Українська співачка Аліна Гросу та її коханий, російський актор Роман Полянський розповіли про своє перше побачення, табу у стосунках та зізналися, що їх дратує одне в одному.

Вперше Роман запросив Аліну до кафе близько двох років тому після того, як співачка розлучилася зі своїм чоловіком, бізнесменом Олександром.

Полянський згадує, що перша зустріч відбулася перед Новим роком. Тоді вони домовилися зустрітися в барі його знайомого, актор зазначив, що там смачно готують і душевна атмосфера, тому й обрав таку локацію.

– Я в пивбар на підборах. Трохи не у своїй тарілці була, – сказала Аліна.

Розповіла Аліна і про подарунки, які отримувала від Романа під час їхніх стосунків.

– Було дуже багато подарунків. Телефони, гаджети, сережки, тонна браслетів… У той період, коли мені було особливо погано, він подарував і зняв мені кліп на пісню Арестован, – сказала Гросу.

Артистка зазначила, що вона у стосунках спокійніша за Романа, тому зізналася, що її трохи дратує його емоційність.

– Він вогонь, а я тиха. Коли ми сваримося, то здебільшого це робить Рома, – наголосила Гросу.

Романа, у свою чергу, дратує в Аліні те, що вона іноді робить усе в останній момент.

Табу в пари – поцілунки на знімальному майданчику. Аліна згадала, як одного разу образилася через це на Романа і не розмовляла з ним п’ять годин.

– Я тоді вже хотіла сказати йому до побачення. Ну тоді нехай іде взагалі працювати у порнофільмах. Це не нормально, – сказала Гросу.

Погодився з коханою і Полянський. Він зазначив, що якщо у кіно є сцена із поцілунком, то їх потрібно мінімізувати.

Закохані перебувають у стосунках близько двох років, проте лише в лютому стало відомо, що Аліна Гросу та Роман Полянський зустрічаються. Спочатку вони спілкувалися в дружній формі, проте згодом це переросло у кохання.