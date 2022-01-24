Украинская певица Алина Гросу похвасталась сменой имиджа. Артистка сняла афронаращивание и предстала перед поклонниками с новой прической.

В Instagram Гросу поделилась серией фото, сделанных в Черновцах. Исполнительница позирует на фоне заснеженной природы в бежевом жилете-пуховике, черных штанах и с сумкой Louis Vuitton.

— Наконец-то в родном городе. Наконец-то сняла наращивание, наконец-то со своими волосами и наконец-то они хорошенько отросли после каре и постоянных покрасок, — сказала Алина.

Артистка также поинтересовалась у подписчиков, как им ее новый имидж. Ответы не заставили себя долго ждать. Поклонники засыпали Гросу комплиментами.

Именно сейчас очень классная!

Алина, все фото супер.

Какая вы красивая!

Очень красивые фото.

Прекрасная девушка.

Очень красивая прическа, как и все фото.

Отлично выглядишь!

Кукла.

Наконец-то нормальные волосы. Нет той кудрявой пакли на голове.

Какая же ты очаровашка, Алина.

Да что там волосы, Алиночка, какие у вас прекрасные глаза, — пишут в комментариях пользователи сети.

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Напомним, что певица состоит в отношениях с российским актером Романом Полянским. Недавно Гросу рассказала о табу в отношениях, а также призналась, что ее раздражает в возлюбленном, и вспомнила их первое свидание.