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Наконец-то нормальные волосы: Алина Гросу похвасталась сменой имиджа

24 января 2022, 10:10
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Аліна Гросу
Источник: Алина Гросу

Украинская певица Алина Гросу похвасталась сменой имиджа. Артистка сняла афронаращивание и предстала перед поклонниками с новой прической.

В Instagram Гросу поделилась серией фото, сделанных в Черновцах. Исполнительница позирует на фоне заснеженной природы в бежевом жилете-пуховике, черных штанах и с сумкой Louis Vuitton.

— Наконец-то в родном городе. Наконец-то сняла наращивание, наконец-то со своими волосами и наконец-то они хорошенько отросли после каре и постоянных покрасок, — сказала Алина.

Артистка также поинтересовалась у подписчиков, как им ее новый имидж. Ответы не заставили себя долго ждать. Поклонники засыпали Гросу комплиментами.

  • Именно сейчас очень классная!
  • Алина, все фото супер.
  • Какая вы красивая!
  • Очень красивые фото.
  • Прекрасная девушка.
  • Очень красивая прическа, как и все фото.
  • Отлично выглядишь!
  • Кукла.
  • Наконец-то нормальные волосы. Нет той кудрявой пакли на голове.
  • Какая же ты очаровашка, Алина.
  • Да что там волосы, Алиночка, какие у вас прекрасные глаза, — пишут в комментариях пользователи сети.
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Напомним, что певица состоит в отношениях с российским актером Романом Полянским. Недавно Гросу рассказала о табу в отношениях, а также призналась, что ее раздражает в возлюбленном, и вспомнила их первое свидание.

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