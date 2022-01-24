Украинская певица Алина Гросу похвасталась сменой имиджа. Артистка сняла афронаращивание и предстала перед поклонниками с новой прической.
В Instagram Гросу поделилась серией фото, сделанных в Черновцах. Исполнительница позирует на фоне заснеженной природы в бежевом жилете-пуховике, черных штанах и с сумкой Louis Vuitton.
— Наконец-то в родном городе. Наконец-то сняла наращивание, наконец-то со своими волосами и наконец-то они хорошенько отросли после каре и постоянных покрасок, — сказала Алина.
Артистка также поинтересовалась у подписчиков, как им ее новый имидж. Ответы не заставили себя долго ждать. Поклонники засыпали Гросу комплиментами.
- Именно сейчас очень классная!
- Алина, все фото супер.
- Какая вы красивая!
- Очень красивые фото.
- Прекрасная девушка.
- Очень красивая прическа, как и все фото.
- Отлично выглядишь!
- Кукла.
- Наконец-то нормальные волосы. Нет той кудрявой пакли на голове.
- Какая же ты очаровашка, Алина.
- Да что там волосы, Алиночка, какие у вас прекрасные глаза, — пишут в комментариях пользователи сети.
Напомним, что певица состоит в отношениях с российским актером Романом Полянским. Недавно Гросу рассказала о табу в отношениях, а также призналась, что ее раздражает в возлюбленном, и вспомнила их первое свидание.