Меган Фокс знялася для глянцю в купальнику та розповіла про психічний розлад. Так, зірка все життя шукає любов до себе.

37-річна акторка знялася у відвертих купальниках для обкладинки Sports Illustrated Swimsuit edition і розповіла, що ніколи не любила своє тіло.

– У мене дисморфія тіла. Ніколи не бачу себе такою, якою бачать мене інші люди, – зізналася Меган.

Зірка додала, що в її житті ніколи не було моменту, коли вона любила своє тіло. Не обійшлося і без нав’язливих ідей.

– Коли я була маленькою, то вважала, що “повинна” мати саме такий вигляд. Чому я так ставилася до свого тіла? Не знаю, це точно не було пов’язано з оточенням, адже я виросла в релігійному середовищі, де про тіло не йшлося, – вважає Фокс.

Сама акторка впевнена, що намагатиметься полюбити відображення в дзеркалі до кінця життя. Зірка кіно і подіумів зізналася, що їй у цьому допомагає її наречений – Machine Gun Kelly. З ним Меган почала зустрічатися 2020 року, і вже через 2 роки вона почула від нього пропозицію.

У травні минулого року Меган Фокс порвала дорогий костюм заради сексу з Machine Gun Kelly. Про це стало відомо з листування зі стилістом зірки. Костюм потрібен був для вечірки Billboard Music Awards.