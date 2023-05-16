Меган Фокс снялась для глянца в купальнике и рассказала о психическом расстройстве. Так, звезда всю жизнь ищет любовь к себе.

37-летняя актриса снялась в откровенных купальниках для обложки Sports Illustrated Swimsuit edition и рассказала, что никогда не любила свое тело.

— У меня дисморфия тела. Никогда не вижу себя такой, какой видят меня другие люди, — призналась Меган.

Звезда добавила, что в ее жизни никогда не было момента, когда она любила свое тело. Не обошлось и без навязчивых идей.

— Когда я была маленькой, то считала, что “должна” выглядеть именно так. Почему я так относилась к своему телу? Не знаю — это точно не было связано с окружающей средой, ведь я выросла в религиозной среде, где о теле речи не шло, — считает Фокс.

Сама актриса уверена, что будет пытаться полюбить отражение в зеркале до конца жизни. Звезда кино и подиумов призналась, что ей в этом помогает ее жених — Machine Gun Kelly. С ним Меган начала встречаться в 2020 году, и уже спустя 2 года она получила от него предложение.

В мае прошлого года Меган Фокс порвала дорогой костюм ради секса с Machine Gun Kelly. Об этом стало известно из переписки со стилистом звезды. Костюм нужен был для вечеринки Billboard Music Awards.