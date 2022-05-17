Известная актриса и модель Меган Фокс испортила дорогой комбинезон, чтобы заняться любовью с Machine Gun Kelly.

На странице Меган появился фрагмент переписки с ее стилистом, где она интересуется стоимостью наряда для вечеринки Billboard Music Awards.

— Этот костюм дорогой? Мы только что вырезали дыру в районе промежности, чтобы заняться сексом, — заявила Меган.

Стилистка Мейв Рейли в шутку ответила, что ненавидит Меган Фокс, но зашьет костюм.

На днях состоялась престижная музыкальная премия Billboard Music Award, где выступил возлюбленный Меган — музыкант Machine Gun Kelly. На громкое мероприятие Фокс явилась в синем комбинезоне, о чем свидетельствует фотосет звезды.

Меган постоянно появляется на публике вместе со своим возлюбленным. О том, что звезды встречаются, стало известно в июне 2020 года — тогда репер в Instagram подтвердил слухи. Уже в январе 2022 года сама Фокс заявила, что они помолвлены.

Триумфатором на премии Billboard Music Awards 2022 стала американская певица Оливия Родриго, которая получила награды в семи номинациях. Артистом года стал рэпер Дрейк — его признали лучшим в пяти категориях. Легендарный музыкант The Weeknd получил лишь одну награду — как лучший R&B-певец.