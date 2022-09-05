Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що гуморист Максим Галкін заплямував себе неприйнятними заявами через підтримку України, проте це не стосується його дружини, співачки Алли Пугачової.

Також він назвав артистів РФ, які виступають проти повномасштабного вторгнення до нашої країни тими, з ким їм не по дорозі. Про це він сказав росЗМІ.

– Я не чув жодної заяви Алли Пугачової, а чоловік – так, йому явно з нами не по дорозі, чоловік робив дуже погані заяви, – сказав Пєсков.

Однак він не знає, чим це може обернутися для Галкіна в РФ, оскільки поки що не бачив жодної реакції когось із органів. Ба більше, за словами Пєскова, Путін нормально ставиться до Пугачової.

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– Вони знають одне одного, вони знайомі, вони неодноразово зустрічалися. Нормально ставиться, – сказав політик.

Зазначимо, що Галкін активно виступає проти війни в Україні. З початку вторгнення гуморист разом із дружиною та дітьми виїхав із РФ.

Наразі Пугачова повернулася до рідної країни, щоб відвести спадкоємців до школи. Сама співачка не робила прямих заяв щодо війни, проте ясно дає зрозуміти, що підтримує позицію свого чоловіка.

Також артистка неодноразово висловлювалася про пропагандистів, хоч і робила це завуальовано.