Співачка Алла Пугачова звернулася до путініста-режисера Микити Михалкова.

В Instagram артистка оприлюднила уривок фільму Михалкова Раба любові. Цікаво те, що Пугачова обрала момент, в який героїня Олени Соловей каже: Панове, панове, ви звірі, панове, ви будете прокляті своєю країною. Солдат.

– Чудовий фільм. Чудовий режисер. Куди ж зник чудовий чоловік Микита Сергійович Михалков? – Підписала відео Алла.

Варто зазначити, що прихильники артистки підтримали її.

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Точніше і не скажеш!

Алло, ви чудова!

Алло Борисівно, дякую вам.

Цілком вірно, Алло, я теж ставлю собі це питання, куди ж поділися, адже було по-іншому.

Найкраща! Історія це запам’ятає.

Як приємно, що є такі люди, як ви, як ваша родина.

Алло Борисівно, ви велика молодець! Правда завжди перемагає! Не звертайте увагу на сліпих та глухих зомбі. Добро переможе. – Пишуть у коментарях до відео.

Трохи раніше Пугачова оприлюднила пост пропагандисту Володимиру Соловйову, написавши: Шкода Володю. Так і лопнути можна від злості і хамства.

Варто зазначити, що раніше Михалков різко прокоментував повернення Пугачової до РФ. Тоді він сказав, що люди, які виїхали зі своєї країни, обнулили заслуги перед нею і більше нікому тут не потрібні.

Нагадаємо, що Пугачова разом із чоловіком Максимом Галкіним та їхніми дітьми виїхала з Росії після початку повномасштабної війни в Україні. Зіркова родина всіляко підтримує український народ, особливо – чоловік виконавиці.

Наразі Пугачова повернулася до РФ, щоб відвести дітей до школи.