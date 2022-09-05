Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что юморист Максим Галкин запятнал себя неприемлемыми заявлениями из-за поддержки Украины, однако это не касается его жены, певицы Аллы Пугачевой.

Также он назвал артистов РФ, которые выступают против полномасштабного вторжения в нашу страну теми, с кем им не по пути. Об этом он сказал росСМИ.

— Я не слышал ни одного заявления Аллы Пугачевой, а супруг — да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления, — сказал Песков.

Однако он не знает, чем это может обернутся для Галкина в РФ, поскольку пока что не видел никакой реакции кого-то из органов. Более того, по словам Пескова, Путин нормально относится к Пугачевой.

Сейчас смотрят

— Они знают друг друга, они знакомы, они неоднократно встречались. Нормально относится, — сказал политик.

Отметим, что Галкин активно выступает против войны в Украине. С начала вторжения юморист вместе с женой и детьми уехал из РФ.

Сейчас Пугачева вернулась в родную страну, чтобы отвести наследников в школу. Сама певица не делала прямых заявлений по поводу войны, однако ясно дает понять, что поддерживает позицию своего супруга.

Также артистка не раз высказывалась о пропагандистах, хоть и делала это завуалировано.