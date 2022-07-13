На гумориста та ведучого Максима Галкіна завели в Росії кримінальну справу через поширення так званих фейків про російську армію.

Така інформація з’явилася в Instagram депутата РФ Романа Худякова. Він написав, що в Галкіна 28 липня в Туреччині запланований концерт, де він може бути заарештований та екстрадований до рідної країни.

– Галкін, звичайно ж, наговорив собі на статтю. І вона передбачає ув’язнення. Документ із Туреччиною був підписаний в Анкарі 1 грудня 2014 року. Він зобов’язує сторони надавати одна одній правову допомогу в розслідуванні, судовому розгляді чи інших процесуальних діях, пов’язаних із кримінальними справами, – зазначив Худяков.

Він наголосив, що цим документом Туреччина взяла на себе зобов’язання на запит видавати громадян РФ, які перебувають на її території для кримінального переслідування чи виконання вироку.

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– Громадянина Галкіна має бути заарештовано і вивезено до Росії. Тут, кажуть знайомі із ситуацією юристи, після всього сказаного Максимом Галкіним, з урахуванням і громадського резонансу, він отримає близько семи років, за винятком того, що проведе в СІЗО до вироку, – сказав депутат РФ.

Зазначимо, Максим Галкін активно виступає проти повномасштабної війни в Україні та критикує дії влади Росії. Після 24 лютого гуморист разом із сім’єю виїхав до Ізраїлю, зараз вони перебувають у Юрмалі.