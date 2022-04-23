Син французького актора Алена Делона Ентоні показав, який зараз вигляд має його батько.

В Instagram Делон-молодший оприлюднив відео, на якому постав разом зі своїм 86-річним батьком. Очевидно, ролик знятий під час їхньої прогулянки в лісі.

– Нам тут погано? – Запитав Ентоні у Алена.

На що актор відповів: – Ах, добре.

Раніше ми писали, що Ален Делон зважився на евтаназію. Актор не хоче бути тягарем для рідних і страждати через погіршення самопочуття.

Легенда кіно давно скаржиться на проблеми зі здоров’ям, проте довго лікуватися в лікарні не хоче.

Варто зазначити, що Ален Делон наразі живе в Швейцарії, де евтаназія дозволена законом. Син актора відмовився від відповідальності за проведення процедури, тож цим займатиметься його молодша донька Анна.