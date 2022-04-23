Сын французского актера Алена Делона Энтони показал, как сейчас выглядит его отец.
В Instagram Делон-младший обнародовал видео, на котором предстал вместе со своим 86-летним отцом. Очевидно, ролик снят во время прогулки в лесу.
— Нам здесь плохо? — спросил Энтони у Алена.
На что актер ответил: — Ах, хорошо.
Ранее мы писали, что Ален Делон решился на эвтаназию. Актер не хочет быть обузой для родных и страдать из-за ухудшения самочувствия.
Легенда кино давно жалуется на проблемы со здоровьем, однако долго лечиться в больнице не хочет.
Стоит отметить, что Ален Делон сейчас живет в Швейцарии, где эвтаназия разрешена законом. Сын актера отказался от ответственности за проведение процедуры, поэтому этим будет заниматься его младшая дочь Анна.