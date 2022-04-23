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Нам тут плохо? Сын Алена Делона показал 86-летнего отца на видео

23 апреля 2022, 13:51
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Нам тут плохо? Сын Алена Делона показал 86-летнего отца на видео
Источник: Depositphotos

Сын французского актера Алена Делона Энтони показал, как сейчас выглядит его отец.

В Instagram Делон-младший обнародовал видео, на котором предстал вместе со своим 86-летним отцом. Очевидно, ролик снят во время прогулки в лесу.

— Нам здесь плохо? — спросил Энтони у Алена.

На что актер ответил: — Ах, хорошо.

Ранее мы писали, что Ален Делон решился на эвтаназию. Актер не хочет быть обузой для родных и страдать из-за ухудшения самочувствия.

Легенда кино давно жалуется на проблемы со здоровьем, однако долго лечиться в больнице не хочет.

Стоит отметить, что Ален Делон сейчас живет в Швейцарии, где эвтаназия разрешена законом. Сын актера отказался от ответственности за проведение процедуры, поэтому этим будет заниматься его младшая дочь Анна.

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