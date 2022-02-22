Американська акторка та зірка серіалу Друзі Кортні Кокс зізналась, що мала залежність від ін’єкцій ботоксу та філерів.

В інтерв’ю Sunday Times Style вона розповіла, що була одержима боротьбою із віковими змінами і не розуміла, який вигляд має насправді.

– Я роками намагалася зберегти свою молодість. Це почалося з того моменту, коли мені вперше сказали, що моє обличчя почало змінюватися через вік. Я не розуміла, що я, чорт забирай, маю дивний вигляд через ці ін’єкції. Був час, коли я казала собі: Треба зупинитися. Це просто безумство, – розповіла Кортні.

Пізніше зірка навіть наважилася на пластичні операції. Після хірургічних втручань Кортні Кокс стала майже невпізнанною, зіткнулася з критикою з боку шанувальників і почала отримувати відмови в ролях.

За словами 57-річної акторки, на даний момент вона вже не користується послугами косметології, оскільки надає перевагу доглядовій косметиці і прекрасно почувається.

– Я почуваюся молодою. Маю багато друзів за тридцять. Мене не турбує різниця у віці — доки я не починаю надто багато думати про це, ми одного віку, – додала зірка.

Раніше наслідки невдалої б’юті-процедури показала модель Лінда Євангеліста. Вона зробила процедуру CoolSculpting, яка дозволяє позбавитись локальних жирових відкладень за допомогою впливу низьких температур.

Після цього Лінда почала помічати опуклості на підборідді, стегнах та в області грудей та пахв. Ті області, які вона хотіла зменшити, раптово збільшилися, а потім й оніміли.

В результаті зірці поставили діагноз парадоксальна жирова гіперплазія і сказали, що жодні дієти та вправи ніколи не виправлять ситуацію.