Колумбійська співачка Шакіра розповіла про своє розставання з іспанським футболістом Жераром Піке після 11 років спільного життя.

45-річна зірка зізналася, що розрив з коханим дався їй важко, тому вона мовчала і все обмірковувала.

– Про це справді важко говорити особисто… Особливо тому, що я все ще переживаю це і тому що я на публіці. Наше розставання не схоже на звичайне. Тож важко довелося не тільки мені, а й моїм дітям. Неймовірно складно, – сказала виконавиця.

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Каже, спочатку намагалася захистити дітей від цієї ситуації, оскільки робить все, щоб вони були в безпеці. Однак увага ЗМІ та шанувальників не дали цього зробити так, як хотілося б.

– Але потім вони чують щось у школі від своїх друзів чи натикаються на якісь неприємні новини в інтернеті. Це їх просто зачіпає, розумієте?.. Іноді мені просто здається, що все це поганий сон і що в якийсь момент я прокинусь. Але ні, це реальність, і що також реально, то це розчарування, – зазначила артистка.

Шакіра також розповіла про те, як важко довелося їй та її синам, особливо після того, як у червні її батька доправили до лікарні після невдалого падіння.

– Все це відбувалося, поки мій батько був у відділенні інтенсивної терапії, а я билася на різних фронтах. Як я вже сказала, це, мабуть, найтемніший час у моєму житті. Але потім я думаю про всіх жінок у світі, які переживають труднощі, переживають таку погану ситуацію, як моя чи ще гірша, – додала співачка.

4 червня Шакіра та Піке офіційно розійшлися. У них двоє спільних дітей – сини Мілан та Саша.