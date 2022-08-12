Жерар Піке закрутив роман зі студенткою - ФОТО Клари Чіа Марті

Обраницею захисника іспанської Барселони Жерара Піке стала 23-річна студентка Клара Чіа Марті. Подейкують, саме вона стала причиною розставання футболіста з Шакірою.

Інсайдери кажуть, Клара Чіа Марті та Жерар Піке зустрічаються уже кілька місяців, хоча намагаються тримати свої стосунки у секреті.

– Вона студентка, яка також працює на нього в його офісі, організовуючи заходи. Вони мовчали про свої стосунки, але всі довкола знають, що відбувається. Люди допомагали йому тримати роман у секреті, а акаунти Клари у соціальних мережах видалили, щоб люди не могли знайти її фотографії. Вже одне це змушує його друзів думати, що він насправді дуже серйозно ставиться до неї, – пишуть ЗМІ.

Попри те, що обраниця Піке видалила інформацію про себе з соціальних мереж, журналісти таки знайшли в інтернеті фото Клари Чіа Марті.

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#Internacionales | La estudiante de Barcelona, en España, Clara Chia Marti, es la mujer con la que Gerard Piqué estuvo saliendo y que provocó su separación con la cantante colombiana Shakira, de acuerdo con la prensa inglesa. pic.twitter.com/knuP1FZhRS — Política Stereo (@politicaestereo) August 11, 2022

Про розлучення Шакіри та Піке стало відомо на початку червня. 11-річний шлюб розпався через зради футболіста. У пари двоє спільних дітей — сини Мілан і Саша.