Колумбийская певица Шакира рассказала о своем расставании с испанским футболистом Жераром Пике после 11 лет совместной жизни.

45-летняя звезда призналась, что разрыв с возлюбленным дался ей тяжело, поэтому она хранила молчание и все обдумывала.

— Об этом действительно трудно говорить лично… Особенно потому, что я все еще переживаю это и потому что я на виду у публики. Наше расставание не похоже на обычное. Так что тяжело пришлось не только мне, но и моим детям. Невероятно сложно, — сказала исполнительница.

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Говорит, сначала пыталась оградить детей от этой ситуации, поскольку старается делать все, чтобы они были в безопасности. Однако внимание СМИ и поклонников не дали этого сделать так, как хотелось бы.

— Но потом они слышат что-то в школе от своих друзей или натыкаются на какие-то неприятные новости в интернете. Это их просто задевает, понимаете? .. Иногда мне просто кажется, что все это дурной сон и что в какой-то момент я проснусь. Но нет, это реальность, и что также реально, так это разочарование, — отметила артистка.

Шакира также рассказала о том, как тяжело пришлось ей и ее сыновьям, особенно после того, как в июне ее отца доставили в больницу после неудачного падения.

— Все это происходило, пока мой отец был в отделении интенсивной терапии, а я сражалась на разных фронтах. Как я уже сказала, это, вероятно, самое темное время в моей жизни. Но затем я думаю обо всех женщинах в мире, которые переживают трудности, переживают такую ​​же плохую ситуацию, как моя или еще хуже, — добавила певица.

4 июня Шакира и Пике официально расстались. У них двое совместных детей — сыновья Милан и Саша.