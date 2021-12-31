Шеф-кухар і ресторатор Ектор Хіменес-Браво розповів про те, як його бізнес пережив карантинні часи, яку дівчину він бачить поруч, а також, що варто готувати на Новий рік.

Інтерв’ю Ектора Хіменеса-Браво для Фактів ICTV.

– Як ви під час карантину змогли реорганізувати свій ресторан, аби він лишався на плаву?

Коли був локдаун, у нас працювала лише доставка. Це було важко для нас, тому що у нас преміальний концепт. Сам концепт доставки був важкий. Потім, коли була червона зона, ми контролювали всіх наших гостей – або вакцинація, або тест. Ну звичайно, для нас це були більші вкладення, оскільки необхідно було більше співробітників, аби все контролювати. Ну, а що робити, це необхідно було!

– Що, на вашу думку, в Україні не так у ресторанному бізнесі? Можливо, потрібно якісь законодавчі ініціативи?

– Тут у рестораторів немає підтримки влади. Коли настає криза, влада не допомагає малому та середньому бізнесу. Це найбільший мінус нашої влади – коли критичний момент, у нас немає допомоги від правління. Наприклад, у нас в Україні є кредитування, але його дуже важко отримати під низькі відсотки, тим, кому воно дійсно потрібне.

Допомога влади просто мізерна, вона навіть не в змозі покрити двотижневу заробітну плату одного співробітника. На відміну від інших країн, бо, наприклад, у Канаді влада дуже допомагає. Там є спеціальні програми, через які ти отримуєш допомогу від правління, і ти знаєш, що твій бізнес не пропаде.

– У нас тут Холостячка закінчилась, скоро Холостяк буде. А який для вас ідеальний партнер?

– Це дівчина, яка мене підтримує, в якої стосунки зі мною будуть у пріоритеті, яка буде чесна зі мною. Важливо – зрозуміти, що наші стосунки засновані на правді. Це та, хто захоче ці стосунки вести в майбутнє, а не просто буде думати, як би швидше піти погуляти на вихідні.

– Які три страви ви можете порадити приготувати українцям на Новий рік?

– Вони завжди готують лише олів’є, шубу і млинці (сміється, – Ред). Найважливіша порада всім українцям на Новий рік – дивитися мій Instagram, там є багато крутих, смачних та корисних рецептів страв, які добре вплинуть на здоров’я. Ці рецепти допоможуть забути про велику кількість майонезу на новорічному столі й спробувати інші варіанти.