Сегодня, 14 января, украинский шеф-повар и ресторатор колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво празднует свой день рождения. Мужчине исполнилось 50 лет.

В честь этого кулинар опубликовал видеопоздравление от звезд шоу-бизнеса, среди которых Настя Каменских, Монро, Наталья Могилевская, Дарья Трегубова, Сергей Притула, Ксения Мишина, Григорий Решетник с женой Кристиной и многие другие. Все вместе они записали теплые слова для Эктора, пожелав ему счастья, здоровья, радости и веселья.

Под роликом Эктор процитировал некоторые слова звезд.

— Знай, что ты великий человек, твоя энергия заряжает команды и мотивирует на победы. Дружить с тобой — отдельный талант в жизни, такую дружбу стоит заслужить! Спасибо за смех, мудрость, тепло и эмпатию. Спасибо за пример, поддержку и внимание. Будь счастлив. Знай, что мы всегда рядом.

Поклонники шеф-повара присоединись к поздравлению и оставили множество теплых слов в комментариях.

Успехов вам во всех сферах! Будьте счастливы и любимы!

Гуру кулинарии, пусть всегда исполняются мечты.

Будь самым счастливым и здоровым!

Вы супер! С днем рождения!

Какое классное поздравление.

Вас все любят, не только Украина, но и весь мир.

Что, уже 50? Не может быть! С днем рождения!

С днем рождения, Эктор. Профессор своего дела, — пишут подписчики Хименеса-Браво.

Ранее Эктор Хименес-Браво поделился фотографией с мамой. Также шеф-повар рассказал о традициях колумбийского Рождества.