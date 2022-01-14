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Самый вкусный мужчина! Звезды поздравили Эктора Хименеса-Браво с 50-летием

14 января 2022, 10:15
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Эктор Хименес-Браво
Источник: Эктор Хименес-Браво

Сегодня, 14 января, украинский шеф-повар и ресторатор колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво празднует свой день рождения. Мужчине исполнилось 50 лет.

В честь этого кулинар опубликовал видеопоздравление от звезд шоу-бизнеса, среди которых Настя Каменских, Монро, Наталья Могилевская, Дарья Трегубова, Сергей Притула, Ксения Мишина, Григорий Решетник с женой Кристиной и многие другие. Все вместе они записали теплые слова для Эктора, пожелав ему счастья, здоровья, радости и веселья.

Под роликом Эктор процитировал некоторые слова звезд.

— Знай, что ты великий человек, твоя энергия заряжает команды и мотивирует на победы. Дружить с тобой — отдельный талант в жизни, такую дружбу стоит заслужить! Спасибо за смех, мудрость, тепло и эмпатию. Спасибо за пример, поддержку и внимание. Будь счастлив. Знай, что мы всегда рядом.

Поклонники шеф-повара присоединись к поздравлению и оставили множество теплых слов в комментариях.

  • Успехов вам во всех сферах! Будьте счастливы и любимы!
  • Гуру кулинарии, пусть всегда исполняются мечты.
  • Будь самым счастливым и здоровым!
  • Вы супер! С днем рождения!
  • Какое классное поздравление.
  • Вас все любят, не только Украина, но и весь мир.
  • Что, уже 50? Не может быть! С днем рождения!
  • С днем рождения, Эктор. Профессор своего дела, — пишут подписчики Хименеса-Браво.
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Ранее Эктор Хименес-Браво поделился фотографией с мамой. Также шеф-повар рассказал о традициях колумбийского Рождества.

Теги
День народження , Эктор Хименес-Браво
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