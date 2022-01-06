Шеф-кухар і ресторатор Ектор Хіменес-Браво показав святкове фото з мамою та поділився традиціями колумбійського Різдва.

В Instagram Ектор написав, що вони з мамою бажають усім чарівництва цього Святого вечора, душевних розмов, бажаних подарунків, смачних страв і близьких людей поруч. Все це він супроводив сімейним фото, на якому зображений з мамою в однакових святкових червоних светрах. На руках вони тримають домашніх улюбленців.

Хіменес-Браво також вирішив розповісти, як святкують Різдво на його батьківщині – у Колумбії.

– Різдво в Колумбії пекуче, веселе, гучне, але традиційно сімейне. Це час, коли запускається багато яскравих феєрверків, голосно звучать пісні, до ранку танцюють сальсу та бачату – під живу музику чи магнітофон. Навіть Різдво у Колумбії не позбавлене пристрасті, – зазначив шеф-кухар.

Ектор наголосив, що традиційна їжа на колумбійське Різдво – це окрема тема, проте розповів про головну страву – лечона. Це порося, фаршироване рисом, овочами, що томиться на дровах цілу добу.

– На виході отримуємо найніжніше м’ясо з гарніром і твердою, практично карамельною, хрумкою скоринкою… Для нас у Колумбії їжа дуже важлива і викидати нічого не можна. Столи на Різдво також накривають розкішні, але не так, як в Україні – 12 страв, – зазначив Хіменес-Браво.

Також він зачепив тему напоїв і сказав, що в його родині алкоголь не п’ють, на заміну йому – свіжі соки, фреш, безалкогольні коктейлі.