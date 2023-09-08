Український актор Дмитро Ступка відсвяткував свій день народження в США і нахамив матері захисника Азовсталі. Артистові виповнилось 37 років. Своїми думками з цього приводу він поділився у Facebook.

– Увійшов у новий етап життя… Привіт, 37. Одне можу сказати – я щасливий, коханий і люблю. А мрія одна – щоб швидше закінчилася війна. Сумую за вами, – заявив Дмитро.

До своїх думок він додав знімок, як відпочиває в ресторані. Прокоментувати знімок вирішила мама захисника Азовсталі Іллі Самойленка.

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– Цинічненько, але не здивована – коротко заявила мама героя.

На це Ступка порадив Аллі Самойленко звернутися до лікарів.

– Мені вас шкода. Зверніться до психіатра, – відповів Дмитро.

Після цього на сторінці артиста користувачі мережі залишили чимало неприємних повідомлень. Ступка видалив або приховав публікацію, але також прокоментував свій вчинок під час розмови з іншим користувачем. Він заявив, що йому не сподобалося хамство в його день народження.

2023 рік став непростим для сім’ї українських акторів – навесні Остап Ступка влаштував п’яну ДТП із потерпілими в центрі Києва. Артист в’їхав на своєму позашляховику в припаркований автомобіль, у якому перебував чоловік.