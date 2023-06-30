Поліція направила до суду обвинувальний акт щодо Ступки за п’яну ДТП у центрі Києва.

Про це заявили в у столичній поліції.

Під час розслідування правоохоронні органи встановили, що Ступка під дією алкоголю виїхав на зустрічну смугу і в’їхав у припаркований транспортний засіб. Постраждалого чоловіка з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

Тепер справу розглядатимуть у суді – винуватцевві загрожує позбавлення волі до 8 років, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на 5-8 років.

Нагадаємо, що Ступка влаштував п’яну ДТП у центрі Києва ще 4 квітня. Тоді він протаранив на своєму позашляховику Range Rover припаркований Mitsubishi, у якому перебував чоловік. Потерпілого госпіталізували з численними травмами. За кермом актор був п’яним – він надув у драггер 1,62 проміле за норми в 0,2 проміле.

Через деякий час потерпілий на ім’я Ярослав звинуватив Ступку в брехні – Остап не допомагає йому матеріально та не цікавиться його станом здоров’я. За словами чоловіка, навіть компенсацію на ремонт авто він так і не отримав.

Ступка відповів на претензії й заявив, що його оббрехали – кошти на лікування він давав, і з’явився в лікарні одразу після того, як Ярославу дозволили бачити відвідувачів.