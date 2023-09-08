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Нахамил матери защитника Азовстали: Дмитрий Ступка оскандалился в свой день рождения

8 сентября 2023, 08:58
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ступка

Украинский актер Дмитрий Ступка отпраздновал свой день рождение в США и нахамил матери защитника Азовстали. Артисту исполнилось 37 лет. Своими мыслями по этому поводу он поделился в Facebook.

— Вошел в новый этап жизни… Привет, 37. Одно могу сказать — я счастлив, любим и люблю. А мечта одна — чтобы быстрее закончилась война. Скучаю по вам, — заявил Дмитрий.

Ступка

К своим мыслям он добавил снимок, как отдыхает в ресторане. Прокомментировать снимок решила мама защитника Азовстали Ильи Самойленко.

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— Циничненько, но не удивлена — кратко заявила мама героя.

На это Ступка посоветовал Алле Самойленко обратиться к врачам.

— Мне вас жаль. Обратитесь к психиатру, — ответил Дмитрий.

После этого на странице артиста пользователи сети оставили немало неприятных сообщений. Ступка удалил или скрыл публикацию, но также прокомментировал свой поступок во время разговора с другим пользователем. Он заявил, что ему не понравилось хамство в его день рождения.

Ступка

2023 год стал непростым для семьи украинских актеров — весной Остап Ступка устроил пьяное ДТП с пострадавшими в центре Киева. Артист въехал на своем внедорожнике в припаркованный автомобиль, в котором находился мужчина.

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