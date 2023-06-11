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Мене оббрехали: Ступка відповів на скарги постраждалого у “п’яній” ДТП

11 Червня 2023, 13:28
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Остап Ступка

Український актор Остап Ступка відреагував на слова постраждалого в “п’яній” ДТП. Артист вважає, що його оббрехали, а сказане Ярославом – абсолютна неправда.

Так, потерпілий раніше заявляв, що Ступка виплатив лише малу частину за лікування, проте обіцяні гроші для ремонту авто він так і не отримав. Ярослав додав, що актор не цікавиться його здоров’ям, хоча в суді обіцяв підтримувати зв’язок і допомагати.

Сам Остап заявив, що віддав потерпілому чималу суму на лікування, і зараз вони перебувають на стадії перемовин і постійно підтримують зв’язок.

Ярослав запевняв, що Ступка до нього навідався на 6-7 день після ДТП. Актор заявив, що прийшов до чоловіка одразу після того, як лікарі дозволили приймати гостей.

– Ми намагалися, як нормальні адекватні люди домовитися. Він плутається у фактах і говорить неправдиві речі. Він заявив, що я йому дав до 20 тис. грн. Це повна неправда. Сума відшкодування становить 50 тис. грн, що покриває перебування в лікарні та лікування, – запевняє артист.

Остап додав, що знає, про ще однуоперацію, і також готовий допомогти покрити витрати. І навіть після виписки Ступка сказав чоловікові, що готовий допомагати – привозити ліки.

Що стосується відшкодування морального і ремонту авто – сума ще не визначена, і щойно число стане остаточним, відбудеться і оплата. Сам Ступка дуже засмучений поведінкою Ярослава.

– Мені дуже неприємно читати ці речі, мене оббрехали. Прикро, що Ярослав став на цей шлях, але у мене ще жевріє надія, що він повернеться на правильний шлях, бо інакше ця справа може і не закінчитися миром. Закликаю Ярослава утриматися від зайвих і непотрібних коментарів щодо нашої справи, поки ми не завершимо її по-людськи, так як ми домовлялися, – повідомив про своє прохання актор.

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Джерело
ТСН
Теги
ДТП Остап Ступка
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