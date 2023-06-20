Співачка Надя Дорофєєва привітала свого коханого Мішу Кацуріна з днем народження. Водночас артистка засвітилася з обручкою на безіменному пальці.

Так, Надя опублікувала набір фото і відео в Instagram, на яких вона проводить час із Кацуріним. На першому ролику вони сидять на літній терасі та ніжно цілуються. Саме в цьому короткому ролику помітно, що у Дорофєєвої обручка.

Користувачі мережі активно обговорюють аксесуар на її руці:

А всі побачили обручку на руці?

О, так ви одружилися ? Видно обручку.

Коли вже там ваше весілля? Ми всі в очікуванні.

Обручка на пальці співачки тільки підтверджує чутки про те, що Дорофєєва і Кацурін одружилися. Ще 15 червня у ЗМІ заявили, що зворушлива церемонія відбудеться вже найближчими днями. Втім, у команді співачки коментувати чутки і здогадки відмовилися.

Ще одна цікава деталь – до столиці приїхала мама Наді. Можливо, це пов’язано з церемонією.

Сама Дорофєєва також відреагувала на чутки – вона віджартувалася й заявила, що не знала про своє весілля, але тепер буде в курсі після повідомлень шанувальників.