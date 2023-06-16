Український співак Володимир Дантес випустив нову пісню та кліп Чуєш. Трек присвячений емоціям, і в самого артиста робота викликає посмішку.

Втім, і сам кліп також викликає купу емоцій – він має досить абстрактний вигляд, і кожен побачить у ньому свій особливий сенс.

– Відео – як сюрреалістичний сон, де все змішалося, але головне залишилося незмінним: поруч любов, друзі, я вдома і все добре, – підписав ролик Дантес.

Слова – явне відсилання до Наді Дорофєєвої, яка пішла до Михайла Кацуріна в березні 2022 року. Дантес також показав, хто його оточує зараз. Наприклад, у ролику він запалив із Дашею Кацуріною, а в костюмі кота засвітився друг артиста – Олексій Дурнєв.

Нагадаємо, що нещодавно абстрактну пісню і кліп випустили Tvorchi і The Hardkiss. Робота присвячена мрійникам, адже саме вони й коштуватимуть наше майбутнє, коли Україна закінчить цю війну перемогою.