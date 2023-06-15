В сети распространяются слухи о том, что певица Надя Дорофеева и ресторатор Михаил Кацурин решили пожениться.

Особое внимание привлек пост в Telegram-канале фэшн-журналиста Романа Тимофеева, в котором он сообщил, что слышал об этом и состоится все в ближайшие дни.

Факты ICTV обратились за комментариями к менеджменту Дорофеевой, однако комментировать вероятную свадьбу с Кацуриным они отказались.

— Ну есть слухи и есть. Самим интересно, откуда эти слухи идут, — сказали в команде певицы.

Когда именно влюбленные сыграют свадьбу — неизвестно, как и то, будет ли она вообще. Стоит отметить тот факт, что недавно в столицу приехала мама Нади. Возможно, она просто решила проведать дочь, а может и не просто.

О романе Нади и Миши стало известно в апреле 2022 года. Отношения с Кацуриным Дорофеева подтвердила в июне того же года.

До этого певица состояла в браке с исполнителем Владимиром Дантесом, а ресторатор — с дизайнером Дашей Кацуриной. Интересно и то, что ранее они дружили семьями.