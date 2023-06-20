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Фото Персоны

Надя Дорофеева засветила обручальное кольцо в объятиях Кацурина

20 июня 2023, 13:11
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Дорофєєва

Певица Надя Дорофеева поздравила своего возлюбленного Мишу Кацурина с Днем рождения. При этом, артистка засветилась с обручальным кольцом на безымянном пальце.

Так, Надя опубликовала набор фото и видео в Instagram, на которых она проводит время с Кацуриным. На первом ролике они сидят на летней терассе и нежно целуются. Именно в этом коротком ролике видно, что у Дорофеевой обручальное кольцо.

Пользователи сети активно обсуждают аксессуар на ее руке:

  • А все увидели обручальное кольцо на руке?
  • О, так вы поженились ? Видно кольцо.
  • Когда уже там ваша свадьба? Мы все в ожидании.

Кольцо на пальце певицы только подтверждает слухи о том, что Дорофеева и Кацурин поженились. Еще 15 июня в СМИ заявили, что трогательная церемония состоится уже в ближайшие дни. Впрочем, в команде певицы комментировал слухи и догадки отказались.

Еще одна интересная деталь — в столицу приехала мама Нади. Возможно, это связано с церемонией. 

Сама Дорофеева также отреагировала на слухи — она отшутилась и заявила, что не знала о своей свадьбе, но теперь будет в курсе после сообщений поклонников.

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