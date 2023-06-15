У мережі поширюються чутки про те, що співачка Надя Дорофєєва і ресторатор Михайло Кацурін вирішили одружитися.

Особливу увагу привернув пост у Telegram-каналі фешн-журналіста Романа Тимофєєва, в якому він повідомив, що чув про це і відбудеться все найближчими днями.

Факти ICTV звернулися за коментарями до менеджменту Дорофєєвої, однак коментувати ймовірне весілля з Кацуріним вони відмовилися.

– Ну є чутки і є. Самим цікаво, звідки ці чутки йдуть, – сказали в команді співачки.

Коли саме закохані зіграють весілля – невідомо, як і те, чи буде воно взагалі. Варто відзначити той факт, що нещодавно до столиці приїхала мама Наді. Можливо, вона просто вирішила провідати доньку, а може й не просто.

Про роман Наді та Міші стало відомо у квітні 2022 року. Стосунки з Кацуріним Дорофєєва підтвердила в червні того ж року.

До цього співачка була одружена з виконавцем Володимиром Дантесом, а ресторатор – з дизайнеркою Дашею Кацуріною. Цікаво й те, що раніше вони дружили сім’ями.