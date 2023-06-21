Украинская певица Надя Дорофеева выпустила клип на песню Кохаю, але не зовсім, которую она написала вместе со своим возлюбленным Мишей Кацуриным.

В ролике снялась только Надя — артистка активно двигается по просторной комнате, выполняя различные танцевальные движения в облегающих шортах и кофте оверсайз.

В Instagram Дорофеева призналась, что песня была создана еще год назад, но ждала удачного момента для релиза. Похоже, признание в любви к Кацурину в его день рождения — весомая причина для выпуска клипа.

— Но такого у меня еще не было — вы выучили слова задолго до релиза, наснимали почти 10 тыс. роликов в TikTok, которые собрали более 2,5 млн просмотров! — добавила Надя.

Артистка также рассказала, что выпустила позитивную песню не просто так — в трудное время очень важно не накручивать себя после плохих новостей.

— Чувствую, что сейчас надо писать и выпускать такие песни, которые будут поднимать настроение. Так же как и перезагружаться, искать положительные эмоции, чтобы держаться и не сойти с ума от того, что происходит каждый день, — добавила звезда.

Пользователи сети уже отреагировали на песню и клип Кохаю, але не зовсім:

Ну наконец-то, мы устали от грустных песен.

Теперь уборка по дому будет под этот трек, очень круто.

Это офигенно. Ну все, на повторе теперь постоянно️. Надя, ты лучшая.

Примерно так же отрываюсь, когда слушаю эту песню.

Напомним, что релиз песни и клипа состоялся на фоне слухов вокруг пары, мол, Дорофеева и Кацурин поженились. Ранее об этом писали СМИ, но Надя заявила, что впервые об этом слышит.

Однако на днях Дорофеева засветила обручальное кольцо на безыменном пальце, когда целовалась с Кацуриным и поздравляла его с днем рождения.