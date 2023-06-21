Украинская певица Надя Дорофеева выпустила клип на песню Кохаю, але не зовсім, которую она написала вместе со своим возлюбленным Мишей Кацуриным.
В ролике снялась только Надя — артистка активно двигается по просторной комнате, выполняя различные танцевальные движения в облегающих шортах и кофте оверсайз.
В Instagram Дорофеева призналась, что песня была создана еще год назад, но ждала удачного момента для релиза. Похоже, признание в любви к Кацурину в его день рождения — весомая причина для выпуска клипа.
— Но такого у меня еще не было — вы выучили слова задолго до релиза, наснимали почти 10 тыс. роликов в TikTok, которые собрали более 2,5 млн просмотров! — добавила Надя.
Артистка также рассказала, что выпустила позитивную песню не просто так — в трудное время очень важно не накручивать себя после плохих новостей.
— Чувствую, что сейчас надо писать и выпускать такие песни, которые будут поднимать настроение. Так же как и перезагружаться, искать положительные эмоции, чтобы держаться и не сойти с ума от того, что происходит каждый день, — добавила звезда.
Пользователи сети уже отреагировали на песню и клип Кохаю, але не зовсім:
- Ну наконец-то, мы устали от грустных песен.
- Теперь уборка по дому будет под этот трек, очень круто.
- Это офигенно. Ну все, на повторе теперь постоянно️. Надя, ты лучшая.
- Примерно так же отрываюсь, когда слушаю эту песню.
Напомним, что релиз песни и клипа состоялся на фоне слухов вокруг пары, мол, Дорофеева и Кацурин поженились. Ранее об этом писали СМИ, но Надя заявила, что впервые об этом слышит.
Однако на днях Дорофеева засветила обручальное кольцо на безыменном пальце, когда целовалась с Кацуриным и поздравляла его с днем рождения.