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Надія є завжди: Stefan запалив на сцені Євробачення 2022

12 Травня 2022, 23:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Надія є завжди: Stefan запалив на сцені Євробачення 2022

Естонський співак Stefan виступив у другому півфіналі Євробачення 2022 з піснею Hope. Виконавець вийшов на сцену міжнародного пісенного конкурсу під 12-м номером.

Незважаючи на доволі спокійну композицію, Stefan показав енергійний номер. На сцені артист не лише співав, а й акомпанував собі на гітарі.

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Нагадаємо, Євробачення 2022 проходить у Турині (Італія), завдяки торішній перемозі гурту Maneskin.

Перший півфінал конкурсу пройшов 10 травня, тоді виступили представники України. Нашу країну в 2022 році представляє гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.

Фінал конкурсу відбудеться 14 травня.

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Теги
Євробачення, Естонія
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