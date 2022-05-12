Естонський співак Stefan виступив у другому півфіналі Євробачення 2022 з піснею Hope. Виконавець вийшов на сцену міжнародного пісенного конкурсу під 12-м номером.

Незважаючи на доволі спокійну композицію, Stefan показав енергійний номер. На сцені артист не лише співав, а й акомпанував собі на гітарі.

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Нагадаємо, Євробачення 2022 проходить у Турині (Італія), завдяки торішній перемозі гурту Maneskin.

Перший півфінал конкурсу пройшов 10 травня, тоді виступили представники України. Нашу країну в 2022 році представляє гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.

Фінал конкурсу відбудеться 14 травня.