12 травня відбудеться другий півфінал Євробачення 2022. Вже 10 травня в Турині (Італія) у першому півфіналі виступили представники 17 країн, і тепер настала черга обрати останніх фіналістів.

Де і коли дивитися другий півфінал Євробачення 2022

В Україні другий півфінал Євробачення 2022 транслюватимуть на каналі UA: Культура. Початок запланований на 22.00 12 травня (четвер).

Якщо немає можливості стежити за заходом по ТБ, можна підключитися до трансляції на онлайн-майданчиках:

Учасники другого півфіналу Євробачення 2022

Під час другого півфіналу Євробачення виступлять представники 18 країн.

Як голосувати за учасників Євробачення у другому півфіналі

Щоб проголосувати за свого фаворита у другому півфіналі Євробачення 2022, потрібно надіслати СМС-повідомлення із кодом учасника на номер 7576.

Голосування відкриють після виконання останньої пісні, воно триватиме 15 хвилин. 50% результату визначать телеглядачі, ще 50% – професійне журі.

12 травня голосуватимуть країни-учасниці другого півфіналу, до них також приєднаються жителі Великої Британії, Німеччини та Іспанії. Ці країни автоматично проходять у фінал Євробачення.

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Прогнози букмекерів на Євробачення 2022

За прогнозами букмекерів, найбільше шансів на перемогу у другому півфіналі Євробачення 2022 мають представники Швеції – 94%. Друге місце за учасниками від Польщі – 93%. Трійку лідерів за прогнозами замикає Естонія – букмекери оцінили їх на 84%.

Зазначимо, що за результатами другого півфіналу 10 країн пройдуть у фінал Євробачення, що відбудеться у суботу, 14 травня.