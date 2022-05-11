12 травня відбудеться другий півфінал Євробачення 2022. Вже 10 травня в Турині (Італія) у першому півфіналі виступили представники 17 країн, і тепер настала черга обрати останніх фіналістів.
Де і коли дивитися другий півфінал Євробачення 2022
В Україні другий півфінал Євробачення 2022 транслюватимуть на каналі UA: Культура. Початок запланований на 22.00 12 травня (четвер).
Якщо немає можливості стежити за заходом по ТБ, можна підключитися до трансляції на онлайн-майданчиках:
- на офіційному Facebook-акаунті Євробачення;
- на сайті Суспільне Культура;
- на сайті Суспільне Євробачення;
- на YouTube-каналі Євробачення Україна;
- у додатку Дія (Послуги – Дія.TV – Канал UA: Культура).
Учасники другого півфіналу Євробачення 2022
Під час другого півфіналу Євробачення виступлять представники 18 країн.
- Фінляндія: The Rasmus – Jezebel;
- Ізраїль: Майкл Бен-Давід – I.M;
- Сербія: Konstrakta – In Corpore Sano;
- Азербайджан: Надір Рустамлі – Stay;
- Грузія: Circus Mircus – Lock Me In;
- Мальта: Емма Мускат – I Am What I Am;
- Сан Маріно: Акілле Лауро – Stripper;
- Австралія: Шелдон Рілі – Not The Same;
- Кіпр: Andromache – Ela;
- Ірландія: Brooke – That’s Rich;
- Північна Македонія: Andrea – Circles;
- Естонія: Stefan – Hope;
- Румунія: WRS – Llámame;
- Польща: Крістіан Охман – River;
- Чорногорія: Vladana – Breathe;
- Бельгія: Жеремі Макізе – Miss You;
- Швеція: Корнелія Якобс – Hold Me Closer;
- Чехія: We Are Domi – Lights Off.
Як голосувати за учасників Євробачення у другому півфіналі
Щоб проголосувати за свого фаворита у другому півфіналі Євробачення 2022, потрібно надіслати СМС-повідомлення із кодом учасника на номер 7576.
Голосування відкриють після виконання останньої пісні, воно триватиме 15 хвилин. 50% результату визначать телеглядачі, ще 50% – професійне журі.
12 травня голосуватимуть країни-учасниці другого півфіналу, до них також приєднаються жителі Великої Британії, Німеччини та Іспанії. Ці країни автоматично проходять у фінал Євробачення.
Прогнози букмекерів на Євробачення 2022
За прогнозами букмекерів, найбільше шансів на перемогу у другому півфіналі Євробачення 2022 мають представники Швеції – 94%. Друге місце за учасниками від Польщі – 93%. Трійку лідерів за прогнозами замикає Естонія – букмекери оцінили їх на 84%.
Зазначимо, що за результатами другого півфіналу 10 країн пройдуть у фінал Євробачення, що відбудеться у суботу, 14 травня.