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Другий півфінал Євробачення 2022: де дивитися, учасники та ставки букмекерів

11 Травня 2022, 08:35
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Другий півфінал Євробачення 2022: де дивитися, учасники та ставки букмекерів

12 травня відбудеться другий півфінал Євробачення 2022. Вже 10 травня в Турині (Італія) у першому півфіналі виступили представники 17 країн, і тепер настала черга обрати останніх фіналістів.

Де і коли дивитися другий півфінал Євробачення 2022

В Україні другий півфінал Євробачення 2022 транслюватимуть на каналі UA: Культура. Початок запланований на 22.00 12 травня (четвер).

Якщо немає можливості стежити за заходом по ТБ, можна підключитися до трансляції на онлайн-майданчиках:

Учасники другого півфіналу Євробачення 2022

Під час другого півфіналу Євробачення виступлять представники 18 країн.

  1. Фінляндія: The Rasmus – Jezebel;
  2. Ізраїль: Майкл Бен-Давід – I.M;
  3. Сербія: Konstrakta – In Corpore Sano;
  4. Азербайджан: Надір Рустамлі – Stay;
  5. Грузія: Circus Mircus – Lock Me In;
  6. Мальта: Емма Мускат – I Am What I Am;
  7. Сан Маріно: Акілле Лауро – Stripper;
  8. Австралія: Шелдон Рілі – Not The Same;
  9. Кіпр: Andromache – Ela;
  10. Ірландія: Brooke – That’s Rich;
  11. Північна Македонія: Andrea – Circles;
  12. Естонія: Stefan – Hope;
  13. Румунія: WRS – Llámame;
  14. Польща: Крістіан Охман – River;
  15. Чорногорія: Vladana – Breathe;
  16. Бельгія: Жеремі Макізе – Miss You;
  17. Швеція: Корнелія Якобс – Hold Me Closer;
  18. Чехія: We Are Domi – Lights Off.

Як голосувати за учасників Євробачення у другому півфіналі

Щоб проголосувати за свого фаворита у другому півфіналі Євробачення 2022, потрібно надіслати СМС-повідомлення із кодом учасника на номер 7576.

Голосування відкриють після виконання останньої пісні, воно триватиме 15 хвилин. 50% результату визначать телеглядачі, ще 50% – професійне журі.

12 травня голосуватимуть країни-учасниці другого півфіналу, до них також приєднаються жителі Великої Британії, Німеччини та Іспанії. Ці країни автоматично проходять у фінал Євробачення.

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Прогнози букмекерів на Євробачення 2022

Букмекеры

За прогнозами букмекерів, найбільше шансів на перемогу у другому півфіналі Євробачення 2022 мають представники Швеції – 94%. Друге місце за учасниками від Польщі – 93%. Трійку лідерів за прогнозами замикає Естонія – букмекери оцінили їх на 84%.

Зазначимо, що за результатами другого півфіналу 10 країн пройдуть у фінал Євробачення, що відбудеться у суботу, 14 травня.

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