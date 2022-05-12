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Надежда есть всегда: Stefan зажег на сцене Евровидения 2022

12 мая 2022, 23:03
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Надежда есть всегда: Stefan зажег на сцене Евровидения 2022

Эстонский певец Stefan выступил во втором полуфинале Евровидения 2022 с песней Hope. Исполнитель вышел на сцену международного песенного конкурса под 12-м номером.

Несмотря на довольно спокойную композицию, Stefan показал энергичный номер. На сцене артист не только пел, но и аккомпанировал себе на гитаре.

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Напомним, Евровидение 2022 проходит в Турине (Италия), благодаря прошлогодней победе группы Maneskin.

Первый полуфинал конкурса прошел 10 мая, тогда и выступили представители Украины. Нашу страну в 2022 году представляет группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

Финал конкурса пройдет 14 мая.

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Теги
Евровидение, Естонія
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