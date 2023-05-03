Певица Злата Огневич отправилась в Мексику. Туда она поехала, чтобы посетить свадьбу участника Холостячки 2 Андрея Хветкевича и его партнера, колумбийца Фелипе.

В Instagram-stories Злата поделилась своими буднями в испаноязычной стране. Свадьба пройдет в Пуэрто-Вальярта на вилле. Огневич отметила, что это очень волнительное событие.

— Я попробую жить тут и сейчас, чувствуя и проживая все моменты моей жизни… Я благодарна за возможность быть тут, — отметила Злата.

Певица сказала, что вилла для гостей заставила ее сердце биться чаще и забыть о четырех днях дороги, настолько она ее впечатлила. Несмотря на это, Огневич говорит, что переключиться с роботы на отдых ей сложно.

Из stories Златы стало известно, что Хветкевич решил заранее познакомить всех гостей, устроив вечер знакомств. На свадьбе также будут некоторые гости со стороны Андрея из Украины, но большинство приглашенных со стороны Фелипе.

Напомним, в августе Андрей Хветкевич сделал каминг-аут и обручился с парнем. В Instagram он обнародовал фото, на котором целуется с возлюбленным под водой.

После он признался, что был в отношениях с женихом еще до Холостячки, в которой главной героиней была Злата Огневич.