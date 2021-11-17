На музикантів Тревіса Скотта, Дрейка та компанію Apple подали ще один судовий позов, пов’язаний із трагічними подіями на музичному фестивалі Astroworld. У звинуваченнях вимагається компенсація у розмірі $750 млн.

Позов подав адвокат Тоні Бузбі від імені більше ніж 125 фанів, включно із сім’єю одного із загиблих. У документі стверджується, що музиканти, організатори та Apple виявили недбалість, через що загинуло 10 людей, зокрема 9-річний хлопчик.

У звинуваченнях також зазначається, що організатори не мали достатніх навичок у зупиненні неконтрольованого натовпу.

Тепер від музикантів, організаторів та Apple вимагають багатомільйонну компенсації всім постраждалим.

– Жодна сума грошей ніколи не зможе зцілити та повернути до життя тих, хто постраждав під час Astroworld, – заявив адвокат Тоні Бузбі.

Окрім матеріальної допомоги постраждалим, такий розмір штрафу стане уроком для тих, хто захоче організовувати величезні концерти, ігноруючи правила безпеки.

Нагадаємо, що 5 листопада у Х’юстоні пройшов перший день фестивалю Astroworld Festival, на який з усієї країни з’їхалися 50 тис. осіб. Під час виступу Тревіса Скотта сталася сильна тиснява, в якій загинуло 10 людей.

Усі відвідувачі концертів, що померли, були віком від 10 до 27 років.

Наймолодшим із них був 9-річний Езра Блаунт, який пішов із життя в Техаській дитячій лікарні 14 листопада. Під час концерту Езра сидів у батька на плечах, але коли натовп почав давити їх, батько знепритомнів. Прийшовши до тями, чоловік зрозумів, що сина немає поруч. Пізніше хлопчика було виявлено в лікарні з тяжкими пораненнями.

Drake, який також виступав на Astroworld, наступного дня після трагедії вирушив до стрип-клубу, де витратив близько $1 млн. До речі, першу публічну заяву після трагедії, співак зробив лише через три дні після трагедії, коли спалахнув справжній скандал.