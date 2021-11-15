Drake оплакував трагедію на Astroworld, запихаючи гроші стриптизеркам у білизну

Американський виконавець Drake наступного дня після фестивалю Astroworld, на якому загинули вісім людей, вирушив у стрип-клуб.

Згідно із соцмережами, артист топив своє горе запихаючи купюри доларів у білизну стриптизеркам.

Канадський репер залишив близько 1 мільйона доларів на підлозі у стрип-клубі Area 29 у Х’юстоні, пише BlogTo з Торонто.

Також DJ Akademiks опублікував відео, на якому захоплені жінки вигукують Дякую, Дрейку.

Також клуб на офіційній сторінці позначив Drake, але потім пост зник.

До речі, першу публічну заяву після трагедії, Drake викотив лише через три дні після трагедії.

Проти Скотта, Дрейка та концертного промоутера LiveNation вже подано понад 100 позовів.

Представники Drake щодо клубу поки відмовчуються і не дають коментарів.

Що сталося на фестивалі Astroworld Festival

5 листопада у Х’юстоні (США) відбувся перший день фестивалю Astroworld Festival, на який з усієї країни з’їхалися 50 тис. людей. Під час виступу Тревіса Скотта трапилася сильна тиснява, в якій загинуло вісім людей, ще 50 – перебувають у лікарні. В результаті організатори вирішили скасувати другий день фесту.

У мережі зараз поширюють страшні відео. На одному з них охоронці та поліцейські надають допомогу постраждалій у тисняві. Четверо чоловіків мали донести дівчину на ношах до медпункту, але впустили її. Дівчина сильно вдарилася головою об металеву огорожу.