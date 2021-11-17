На музыкантов Трэвиса Скотта, Дрейка и компанию Apple подали еще один судебный иск, связанный с трагическими событиями на музыкальном фестивале Astroworld. В обвинениях требуется компенсация в размере $750 млн.

Иск подал адвокат Тони Бузби от имени более чем 125 фанатов, включая семью одного из погибших. В документе утверждается, что музыканты, организаторы и Apple проявили халатность, из-за чего погибло 10 человек, включая 9-летнего мальчика.

В обвинениях также указывается, что организаторы не имели достаточных навыков в подавлении неконтролируемой толпы.

Теперь с музыкантов, организаторов и Apple требуют многомиллионной компенсации всем пострадавшим.

— Никакая сумма денег никогда не сможет исцелить и вернуть к жизни тех, кто пострадал во время Astroworld, — заявил адвокат Тони Бузби.

Помимо материальной помощи пострадавшим, такой размер штрафа станет уроком для тех, кто захочет организовывать огромные концерты, игнорируя правила безопасности.

Напомним, что 5 ноября в Хьюстоне прошел первый день фестиваля Astroworld Festival, на который со всей страны съехались 50 тыс. человек. Во время выступления Трэвиса Скотта случилась сильная давка, в которой погибло 10 человек.

Все умершие посетители концертов были в возрасте от 10 до 27 лет.

Самым младшим из них был 9-летний Эзра Блаунт, который ушел из жизни в Техасской детской больнице 14 ноября. Во время концерта Эзра сидел у отца на плечах, но когда толпа начала давить их, отец потерял сознание. Придя в себя, мужчина понял, что сына нет рядом. Позже мальчик был обнаружен в больнице с тяжелыми ранениями.

Drake, который также выступал на Astroworld, на следующий день после трагедии отправился в стрип-клуб, где потратил около $1 млн. К слову, первое публичное заявление после трагедии, певец выкатил только спустя три дня после трагедии, когда разгорелся настоящий скандал.