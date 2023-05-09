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Персони

Під час створення Оппенгеймера: Крістофер Нолан вийшов на страйк сценаристів

9 Травня 2023, 15:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Нолан

Всесвітньо відомі режисери Крістофер і Джонатан Нолани підтримали страйк сценаристів у Голлівуді. Зірки світу кіно з’явилися з плакатами на локації, де протестують сценаристи серіалів і фільмів.

Уперше знімок із Ноланами опублікували у Twitter. На ньому можна помітити, що брати вийшли з пікетом біля студії Paramount Pictures у Лос-Анджелесі на тлі страйку, який почався ще 2 травня.

Самі сценаристи ніяк не коментують своє рішення, але це одні з перших відомих персон, які приєдналися до протестів.

Примітно, що Крістофер Нолан працював над фільмом Оппенгеймер, який вийде 21 липня, а Джонатан просто зараз займається адаптацією всесвіту ігор Fallout для компанії Amazon.

Раніше страйк сценаристів підтримала Дрю Беррімор, яка в останній момент відмовилася бути ведучою церемонії нагородження MTV Movie & TV Awards 2023. Захід відбувся без ведучого, Дрю пообіцяла з’явитися на сцені вже наступного року.

Нагадаємо, що страйк сценаристів закликає великі компанії Walt Disney і Netflix підняти заробітну плату. Схожий пікет тривав 100 днів і завдав збитків Каліфорнії у понад $2 млрд.

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