Всесвітньо відомі режисери Крістофер і Джонатан Нолани підтримали страйк сценаристів у Голлівуді. Зірки світу кіно з’явилися з плакатами на локації, де протестують сценаристи серіалів і фільмів.

Уперше знімок із Ноланами опублікували у Twitter. На ньому можна помітити, що брати вийшли з пікетом біля студії Paramount Pictures у Лос-Анджелесі на тлі страйку, який почався ще 2 травня.

Christopher Nolan and Jonathan Nolan on the picket line for the writers strike outside Paramount Pictures. pic.twitter.com/oD9RElmewR

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 8, 2023