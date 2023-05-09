Всесвітньо відомі режисери Крістофер і Джонатан Нолани підтримали страйк сценаристів у Голлівуді. Зірки світу кіно з’явилися з плакатами на локації, де протестують сценаристи серіалів і фільмів.

Уперше знімок із Ноланами опублікували у Twitter. На ньому можна помітити, що брати вийшли з пікетом біля студії Paramount Pictures у Лос-Анджелесі на тлі страйку, який почався ще 2 травня.

Christopher Nolan and Jonathan Nolan on the picket line for the writers strike outside Paramount Pictures. pic.twitter.com/oD9RElmewR — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 8, 2023

Самі сценаристи ніяк не коментують своє рішення, але це одні з перших відомих персон, які приєдналися до протестів.

Примітно, що Крістофер Нолан працював над фільмом Оппенгеймер, який вийде 21 липня, а Джонатан просто зараз займається адаптацією всесвіту ігор Fallout для компанії Amazon.

Раніше страйк сценаристів підтримала Дрю Беррімор, яка в останній момент відмовилася бути ведучою церемонії нагородження MTV Movie & TV Awards 2023. Захід відбувся без ведучого, Дрю пообіцяла з’явитися на сцені вже наступного року.

Нагадаємо, що страйк сценаристів закликає великі компанії Walt Disney і Netflix підняти заробітну плату. Схожий пікет тривав 100 днів і завдав збитків Каліфорнії у понад $2 млрд.