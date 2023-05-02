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Кино и сериалы

Голливудские сценаристы начали забастовку из-за стриминговых сервисов

2 мая 2023, 16:06
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Кіно
Источник: Unsplash

Голливудские сценаристы кино начали забастовку на фоне стремительного развития стриминговых сервисов. Это первое за 15 лет подобное заявления Гильдии сценаристов Америки.

Сообщество требовало более высокую оплату труда от Walt Disney и Netflix. Последняя такая забастовка длилась 100 дней и обошлась Калифорнии в более $2 млрд.

— Поведение компаний создало экономику внутри профсоюзной рабочей силы, а их непреклонная позиция на этих переговорах свидетельствует о стремлении к дальнейшему обесцениванию профессии сценариста, — заявили представители Гильдии.

Сообщество включает около 11,5 тыс. человек во всем США — планируется, что сценаристы начну пикетирование возле голливудских студий уже 2 мая.

Альянс продюсеров  кино и телевидения, который представляет киностудии заявил, что уже предложил щедрое увеличение платы труда, но стороны так и не смогли договориться.

Сценаристы заявили, что они получают небольшую плату из-за съемок все более коротких сериалов и меньших остаточных выплат.

Недавно Netflix раскрыл свои затраты на создание контента. Так, стриминговая платформа в 2024 году потратит $17 млрд на съемки и другие затратные процессы, чтобы пользователи получили доступ к новым проектам, в том числе и сериалам. В отличие от конкурентов, компания может не продвигать крупные картины в кинотеатрах, чтобы фильм окупился.

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Источник
The Guardian
Теги
Голливуд Кино
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