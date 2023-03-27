Євробачення 2023 – це важлива подія для всього світу. Музичний конкурс проводиться щорічно, і за ним стежить увесь цивілізований світ – представники багатьох країн змагатимуться за перше місце та визнання.

Торішній захід закінчився перемогою України – від нашої країни виступили Kalush Orchestra. На тлі цього конкурс цікавитиме багатьох українців ще більше. Багато хто задасться питанням, коли буде Євробачення 2023 – дата проведення змінюється щороку.

Так, Євробачення 2023 відбудеться з 9 по 13 травня – захід відбудеться в Ліверпулі. І хоча Україна виграла торішній конкурс, проводити захід цього року неможливо через умови війни.

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Перший півфінал заплановано на 9 травня. Другий півфінал відбудеться 11 травня. Фінал Євробачення 2023 запланований на 13 травня.

Утім, привілеї для наших представників залишилися – дует Tvorchi потрапили до фіналу разом із п’ятіркою представників інших країн. Головний вечір конкурсу запланований на 13 травня, де українці точно зустрінуться з музикантами з Великої Британії, Італії, Іспанії, Франції та Німеччини.

Нагадаємо, що Tvorchi виступлять із піснею Heart of Steel.

Однією з ведучих на Євробаченні 2023 буде Юлія Саніна з гурту The Hardkiss. Артистка в одному з останніх інтерв’ю зізналася, що дуже готується до цієї важливої ролі, і підтягує знання іноземних мов.