Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

Зустрів особисто мер-лорд Ліверпуля: Tvorchi вже прилетіли на Євробачення 2023

4 Травня 2023, 10:07
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Tvorchi

Український дует Tvorchi прибув до Ліверпуля на Євробачення 2023. Артистів зустріли дуже тепло в аеропорту – для цього прибув сам лорд-мер міста.

Ролик із довгоочікуваним прибуттям музиканти опублікували в Instagram.

На першому відео можна побачити, як Tvorchi та їхню команду зустрічає оплесками натовп людей у жовтих і синіх футболках.

Також музикантів зустрів лорд-мер Ліверпуля Рой Гледден, який висловив сподівання, що Tvorchi приємно проведуть час у місті.

Після цього натовп у жовто-синіх футболках виконав гімн України, що викликало бурю емоцій у наших артистів.

– Чути гімн України в такий час – зворушливо до сліз, – заявили зірки.

Tvorchi вирушили до Ліверпуля півтора дня тому. Вони виїхали з Києва потягом до Польщі, і перед цим влаштували просто на вокзалі імпровізовану автограф-сесію для шанувальників.

Нагадаємо, що артисти репетируватимуть свій виступ на сцені Євробачення 2023 вже 4 травня, а виступлять на сцені в самому фіналі – 13 травня.

Відомо, що вже багато учасників конкурсу вже встигли відпрацювати свій виступ на головній сцені Ліверпуля.

Читайте також:
Перший півфінал Євробачення 2023: дата, список учасників і пісніРепетиції тривають: які країни вже випробували сцену Євробачення 2023

Теги
Tvorchi Євробачення Ліверпуль
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь