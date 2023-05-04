Український дует Tvorchi прибув до Ліверпуля на Євробачення 2023. Артистів зустріли дуже тепло в аеропорту – для цього прибув сам лорд-мер міста.

Ролик із довгоочікуваним прибуттям музиканти опублікували в Instagram.

На першому відео можна побачити, як Tvorchi та їхню команду зустрічає оплесками натовп людей у жовтих і синіх футболках.

Також музикантів зустрів лорд-мер Ліверпуля Рой Гледден, який висловив сподівання, що Tvorchi приємно проведуть час у місті.

Після цього натовп у жовто-синіх футболках виконав гімн України, що викликало бурю емоцій у наших артистів.

– Чути гімн України в такий час – зворушливо до сліз, – заявили зірки.

Tvorchi вирушили до Ліверпуля півтора дня тому. Вони виїхали з Києва потягом до Польщі, і перед цим влаштували просто на вокзалі імпровізовану автограф-сесію для шанувальників.

Нагадаємо, що артисти репетируватимуть свій виступ на сцені Євробачення 2023 вже 4 травня, а виступлять на сцені в самому фіналі – 13 травня.

Відомо, що вже багато учасників конкурсу вже встигли відпрацювати свій виступ на головній сцені Ліверпуля.