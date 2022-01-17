Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус Христина Горняк, зізналася, скільки грошей витрачає на місяць.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram вона відповідала на запитання підписників. За словами Христини, щомісяця вона витрачає близько 50-60 тис. грн.

– Я на місяць витрачаю на всі свої платежі та розходи, не включаючи робочі моменти, десь 50-60 тис. грн. Іноді менше, а якщо з покупками речей, може, й більше, – заявила Христина Горняк.

Також Христина розповіла, що обговорювала з Володимиром підписання шлюбного договору, оскільки в нього це другий шлюб.

– Розмови про фінансовий розподіл були, тому що у чоловіка другий шлюб і є свої моменти. Це завжди складніше. Але ми начебто домовилися. Я бачила, як Вова розлучався з першою дружиною, тому вірю у його порядність. Я все ж дуже сподіваюсь, що ніякі такі моменти нас не торкнуться. Ми будуємо сім’ю, дім, плани, – додала Горняк.

Наразі подружжя займається будівництвом та ремонтом власного житла. Вони придбали ділянку у вересні 2021 року. За документами будинок оформлений на Володимира Остапчука.

Нагадаємо, що Володимир та Христина офіційно одружилися 15 жовтня 2020 року. До цього Остапчук протягом 13 років був одружений з Оленою Войченко. Про розлучення з дружиною шоумен оголосив у жовтні 2019 року.

Від першого шлюбу Володимир має двох дітей: доньку Емілію та сина Евана. Наразі вони проживають з Оленою Войченко.