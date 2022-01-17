Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк призналась, сколько денег тратит в месяц.

В сториз на личной странице в Instagram она отвечала на вопросы подписчиков. По словам Кристины, ежемесячно она тратит около 50-60 тыс. грн.

– Я в месяц трачу на все свои платежи и расходы, не включая рабочие моменты, где-то 50-60 тыс. грн. Иногда меньше, а если с покупками вещей, может, и больше,

– заявила Кристина Горняк.

Также Кристина рассказала, что обсуждала с Владимиром подписание брачного договора, поскольку у него второй брак.

– Разговоры о финансовом распределении были, потому что у мужа второй брак и есть свои моменты. Это всегда труднее. Но мы вроде бы договорились. Я видела, как Вова разводился с первой женой, поэтому верю в его порядочность. Я все же очень надеюсь, что никакие такие моменты нас не коснутся. Мы строим семью, дом, планы, – добавила Горняк.

Сейчас супруги занимаются строительством и ремонтом собственного жилья. Они приобрели участок в сентябре 2021 года. По документам дом оформлен при Владимира Остапчука.

Напомним, что Владимир и Кристина официально поженились 15 октября 2020 года. До этого Остапчук на протяжении 13 лет был женат на Елене Войченко. О разводе с супругой шоумен объявил в октябре 2019 года.

От первого брака Владимир имеет двоих детей: дочь Эмилию и сына Эвана. В настоящее время они проживают с Еленой Войченко.