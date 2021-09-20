Український телеведучий Володимир Остапчук разом з дружиною Христиною Горняк придбав ділянку для будівництва двоповерхового будинку.

На особистій сторінці в Instagram шоумен оприлюднив світлину, на якій подружжя позує на території майбутнього дому. У кадрі пара ніжно обіймає один одного.

– У нас буде будинок. Так, така довгоочікувана для нас новина! В Остапчуків буде своє сімейне гніздечко, юхуу, – написав Володимир.

Зараз Володимир та Христина живуть в орендованій квартирі, яка розташована в елітному районі Києва – на Новопечерських Липках. У коментарях підписники вітають пару із важливою покупкою.

У сторіз Христина та Володимир зізналися, що сподіваються переїхати у свій будинок вже наступного літа.

Зараз вони займатимуться будівництвом та ремонтом. Весь процес подружжя пообіцяло транслювати в Instagram.

Також вони пожартували, що влітку запросять всіх підписників на онлайн-барбекю.

Нагадаємо, що Володимир та Христина офіційно одружилися 15 жовтня 2020 року. Вони зіграли пишне весілля в заміському комплексі у селі Вишеньки, що під Києвом.

Це другий шлюб телеведучого, до цього Володимир протягом 13 років був одружений з Оленою Войченко. Про розлучення з дружиною шоумен оголосив у жовтні 2019 року.

Від першого шлюбу Володимир має двоє дітей: 8-річну Емілію та 3-річного Евана. Наразі вони проживають з Оленою Войченко.

Фото: Володимир Остапчук