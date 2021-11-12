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Дружина Остапчука розповіла, на що йде сімейний бюджет: Загальний внесок у все

12 Листопада 2021, 12:20
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Христина Горняк

Христина Горняк, дружина українського телеведучого Володимира Остапчука розповіла про сімейний бюджет. Як виявилося, чоловік займається будівництвом будинку, а красуня витрачає свої кошти на інші сімейні витрати.

Ще наприкінці вересня зіркова пара опублікувала у соцмережах фото, де вони красуються на тлі майбутнього будинку. Вони придбали ділянку для свого двоповерхового житла.

І доки створення сімейного гніздечка йде повним ходом, пара вирішила розподілити свої кошти правильно.

Владимир и Кристина

Так, поки за все будівництво відповідає Володимир, Христина купує продукти, оплачує власні потреби, включаючи салон краси, бензин, одяг та лікарів, а також платить за комунальні послуги в орендованій квартирі, де вони зараз проживають.

Крім цих витрат, дружина телеведучого намагається відкладати кошти у загальний конверт, а також оплачує паркінг – у планах сім’ї орендувати ще одне місце.

Христина не забуває балувати свого коханого — всі подарунки для Володимира купує власним коштом. На її думку, у них із чоловіком загальний внесок у сімейний бюджет.

Нагадаємо, що раніше дружина Володимира Остапчука вже говорила про плани на будинок. Зараз подружжя винаймає квартиру на Новопечерських Липках. У власний будинок вони сподіваються переїхати вже наступного літа, а зараз повним ходом триває ремонт.

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