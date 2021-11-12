Христина Горняк, дружина українського телеведучого Володимира Остапчука розповіла про сімейний бюджет. Як виявилося, чоловік займається будівництвом будинку, а красуня витрачає свої кошти на інші сімейні витрати.

Ще наприкінці вересня зіркова пара опублікувала у соцмережах фото, де вони красуються на тлі майбутнього будинку. Вони придбали ділянку для свого двоповерхового житла.

І доки створення сімейного гніздечка йде повним ходом, пара вирішила розподілити свої кошти правильно.

Так, поки за все будівництво відповідає Володимир, Христина купує продукти, оплачує власні потреби, включаючи салон краси, бензин, одяг та лікарів, а також платить за комунальні послуги в орендованій квартирі, де вони зараз проживають.

Крім цих витрат, дружина телеведучого намагається відкладати кошти у загальний конверт, а також оплачує паркінг – у планах сім’ї орендувати ще одне місце.

Христина не забуває балувати свого коханого — всі подарунки для Володимира купує власним коштом. На її думку, у них із чоловіком загальний внесок у сімейний бюджет.

Нагадаємо, що раніше дружина Володимира Остапчука вже говорила про плани на будинок. Зараз подружжя винаймає квартиру на Новопечерських Липках. У власний будинок вони сподіваються переїхати вже наступного літа, а зараз повним ходом триває ремонт.