Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Музыка

На руинах Харькова: Вакарчук записал специальную версию песни Океан Эльзы Обійми

29 апреля 2022, 12:44
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
На руинах Харькова: Вакарчук записал специальную версию песни Океан Эльзы Обійми

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук снял чувствительное видео на песню Обійми на руинах Харькова. Специальная версия композиции записана  вместе с симфоническим оркестром.

Этот ролик был показан на открытии выставки Це Україна: Захищаючи свободу, которая входит в программу Венецианской биеннале 2022. Он был снят на руинах Дворца труда в Харькове, который разрушен в следствии российских бомбардировок.

Стоит отметить, что это здание 1916 года выстояло две Мировые войны, однако получило значительные повреждения во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Читайте также:
На руинах Харькова: Вакарчук записал специальную версию песни Океан Эльзы ОбіймиЕще не конец: Океан Эльзы собрал более 8 млн грн на своем благотворительном концерте

Ранее Святослав Вакарчук показал разрушенный район Харькова Салтовка. В Instagram он обнародовал видео, на которое попали и бойцы, находящиеся на передовой.

Музыкант показал разрушенный жилой массив российскими захватчиками, черные фасады и разбитые тротуары, отметив, что тут уже жить нельзя.

Теги
Океан Эльзы, Святослав Вакарчук, Харьков
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь