Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук снял чувствительное видео на песню Обійми на руинах Харькова. Специальная версия композиции записана вместе с симфоническим оркестром.

Этот ролик был показан на открытии выставки Це Україна: Захищаючи свободу, которая входит в программу Венецианской биеннале 2022. Он был снят на руинах Дворца труда в Харькове, который разрушен в следствии российских бомбардировок.

Стоит отметить, что это здание 1916 года выстояло две Мировые войны, однако получило значительные повреждения во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее Святослав Вакарчук показал разрушенный район Харькова Салтовка. В Instagram он обнародовал видео, на которое попали и бойцы, находящиеся на передовой.

Музыкант показал разрушенный жилой массив российскими захватчиками, черные фасады и разбитые тротуары, отметив, что тут уже жить нельзя.