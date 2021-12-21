Батько американської співачки Брітні Спірс вимагає від неї грошей. Він хоче, щоб дочка оплатила послуги адвоката у справі про припинення його повноважень.

Джеймс Спірс запевняє, що так його опікунство над дочкою закінчиться швидше.

– Негайна виплата гонорарів адвокатам Джеймі необхідна для забезпечення того, щоб його опікунство могло швидко і раціонально закінчитися, щоб Брітні могла взяти під контроль своє життя так, як цього бажають вона та Джеймі, – йдеться у судових документів.

Адвокат Брітні Спірс вже відреагував на вимогу батька. Меттью Розенгарт назвав вчинок Джеймса ганебним і додав, що батько завдав співачці багато болю.

– Містер Спірс отримав багато мільйонів доларів від Брітні. Опікунство було припинене, і містер Спірс був з ганьбою звільнений з посади. Його клопотання не тільки юридично необґрунтоване, а й просто огидне. Це не те, що має робити батько, який любить свою доньку, – прокоментував Меттью Розенгарт.

Нагадаємо, що 12 листопада 2021 року суд остаточно звільнив Брітні Спірс від опіки батька. Співачка перебувала під його контролем 13 років.

Зірка стверджувала, що Джеймс Спірс забороняв їй вагітніти, обмежував її коло спілкування, змушував працювати та приймати ліки, які є шкідливими для здоров’я.

Наразі Брітні має право самостійно розпоряджатися особистим життям, фінансами та майном.