Американська співачка Брітні Спірс заявила, що хоче народити ще одну дитину.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила чорно-білу фотографію, на якій зображені дитячі ніжки. Цього разу Брітні Спірс хотіла б народити дівчинку.

– Я думаю народити ще одну дитину. Може, цього разу буде дівчинка. Вона вже навшпиньки тягнеться до чогось, це точно, – написала Брітні.

Один із перших пост прокоментував Сем Асгарі – коханий співачки, з яким вона зустрічається вже близько чотирьох років. Очевидно, він не проти стати батьком вперше.

Варто зауважити, що Брітні виховує двох синів: 5-річного Джейдена та 16-річного Шона. Співачка народила їх від колишнього чоловіка, танцівника Кевіна Федерлайна, з яким була одружена з 2004 по 2007 рік.

Федерлайн отримав опіку над дітьми після розлучення зі співачкою, оскільки вона була визнана недієздатною.

Нагадаємо, що 12 листопада 2021 року суд остаточно звільнив Брітні Спірс від опіки батька. Співачка перебувала під його контролем 13 років.

Зірка стверджувала, що Джеймс Спірс забороняв їй вагітніти, обмежував її коло спілкування, змушував працювати та приймати ліки, які є шкідливими для здоров’я.

Відтепер Брітні має право самостійно розпоряджатися особистим життям, фінансами та майном.

Нещодавно Брітні відначила звільнення від опіки. Вона вперше за 13 років випила келих шампаньского. Співачка повідомила, що наступні два місяці святкуватиме свою свободу та день народження. 2 грудня їй виповниться 40 років.