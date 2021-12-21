Отец американской певицы Бритни Спирс потребовал от нее денег. Он хочет, чтобы дочь оплатила услуги адвоката по делу о прекращении его полномочий.

Джеймс Спирс уверяет, что так его опекунство над дочерью закончится быстрее.

– Немедленная выплата гонораров адвокатам Джейми необходима для обеспечения того, чтобы его опекунство могло быстро и рационально закончиться, чтобы Бритни могла взять под контроль свою жизнь так, как этого желают она и Джейми, – говорится в судебных документах.

Адвокат Бритни Спирс уже отреагировал на требование отца. Мэттью Розенгарт назвал поступок Джеймса позорным и добавил, что отец причинил певице много боли.

– Мистер Спирс получил много миллионов долларов от Бритни. Опекунство было прекращено, и мистер Спирс был с позором уволен с должности. Его ходатайство не только юридически необоснованно, но и просто отвратительно. Это не то, что должен делать отец, любящий свою дочь, – прокомментировал Мэттью Розенгарт.

Напомним, что 12 ноября 2021 года суд окончательно освободил Бритни Спирс от опеки отца. Певица находилась под его контролем 13 лет.

Звезда утверждала, что Джеймс Спирс запрещал ей беременеть, ограничивал ее круг общения, заставлял работать и принимать лекарства, которые вредны для здоровья.

Сейчас Бритни имеет право самостоятельно распоряжаться личной жизнью, финансами и имуществом.