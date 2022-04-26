Український рок-гурт Друга Ріка вирушає до благодійного туру Хто, якщо не ми? Головна мета – зібрати кошти для постраждалих під час бойових дій в Україні внаслідок військової агресії РФ, а також закупівлю тактичної амуніції для військових.

Після широкомасштабного військового вторгнення Росії до нашої країни музиканти присвятили весь час волонтерству. Після того, як російські загарбники зруйнували будинок лідера гурту Валерія Харчишина, він почав збирати кошти на спорядження для військового підрозділу, до якого вступив його брат. Артисту вдалося зібрати 1 млн. грн.

Вже наприкінці квітня Друга Ріка вирушає у благодійний концертний тур Європою – перший концерт відбудеться 29 числа у Вільнюсі.

Коли пройдуть наступні виступи:

30 квітня – Рига (First Mir);

1 травня – Таллінн (Cathouse);

4 травня – Прага (Retro Music Hall, Praha 2);

5 травня – Брно (Zoner Bobyhall).

Нині продовжуються переговори з промоутерами, тому список міст туру може збільшуватися.

– Друзі, ми не залишаємо країну, а лише використовуємо можливість провести виступи там, де це можливо. Для цього ми матимемо дозвіл на одноразовий виїзд та зобов’язання щодо нашого гарантованого повернення після закінчення туру, – зазначив Харчишин.

Варто зазначити, що для тимчасово переміщених осіб, які зареєстровані відповідним чином громадян України, вхід на концерти безкоштовний. У вашому паспорті має бути штамп про перетин кордону після 24 лютого.

Для безоплатного відвідування концерту необхідно попередньо заповнити форму за посиланням та надіслати будь-який посильний внесок на закупівлю амуніції для ЗСУ на благодійний рахунок гурту.

До збору коштів можна долучитися за такими реквізитами: