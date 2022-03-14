Лідер рок-гурту Друга ріка Валерій Харчишин розповів про перші дні війни.

Він зазначив, що відчуває настрій українців. Ейфорія, яка тривала впродовж минулого тижня, згасла, тепер люди тверезо оцінюють те, що відбувається.

– Це жахливо насправді. Якщо в перший день я лаявся та плакав, то потім взяв себе в руки… Я відчуваю, що ми все одно переможемо. В нас немає іншого вибору, але тверезо оцінюю ситуацію та те, що відбувається. Сотні людських життів, дітей, на це без сліз і болю неможливо дивитися. Щоразу я вскакую і хочу братися за рушницю, – розповів Харчишин.

Валерій розповів, що його старший син записався до тероборони в Житомирі. Також він зазначив, що цей стан ейфорії допомагав йому. Він продуктивніше працював.

– Я працював так як має бути – як один із щаблів якогось ланцюга. Ми отримали вантаж і я просто з одним із вантажників розвантажував шість автомобілів із Німеччини з гуманітарною допомогою… Ти розумієш, що ти на своєму місці та робиш щось для того, щоб ми перемогли, – сказав Валерій.

Також Харчишин відзначив роботу блокпостів, поділившись історією, як його з іншими чоловіками затримали, бо вони пізно поверталися на базу.

– За лічені хвилини, секунду на тому місці, де нас зупинили, було вісім автомобілів. Уже хотіли нас пакувати, ми довго пояснювали, що їдемо з завдання – розвантажували вантаж. Вони вислухали нас, потім один із військових впізнав мене, – розповів лідер Друга ріка.

Раніше про те, як зустрів війну, розповів Святослав Вакарчук – лідер гурту Океан Ельзи. Він зазначив, що про війну дізнався від президента РФ Володимира Путіна вночі, оскільки погано спить і вирішив переглянути новини.

Фото: Валерій Харчишин