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В поддержку Украины! Друга Ріка отправляется в благотворительный тур по Европе

26 апреля 2022, 15:17
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
В поддержку Украины! Друга Ріка отправляется в благотворительный тур по Европе

Украинская рок-группа Друга Ріка отправляется в благотворительный тур Хто, якщо не ми? Главная цель — собрать средства для пострадавших во время боевых действий в Украине в результате военной агрессии РФ, а также на закупку тактической амуниции для военных.

После широкомасштабного военного вторжения России в нашу страну, музыканты посвятили все время волонтерству. После того, как российские захватчики разрушили дом лидера группы Валерия Харчишина, он начал собирать средства на снаряжение для военного подразделения, в которое вступил его брат. Артисту удалось собрать 1 млн. грн.

Уже в конце апреля Друга Ріка отправляется в благотворительный концертный тур по Европе — первый концерт состоится 29 числа в Вильнюсе. 

Когда пройдут следующие выступления:

  • 30 апреля – Рига (First Mir);
  • 1 мая – Таллин (Cathouse);
  • 4 мая – Прага (Retro Music Hall, Praha 2);
  • 5 мая – Брно (Zoner Bobyhall).

В настоящее время продолжаются переговоры с промоутерами, так что список городов тура может увеличиваться.

— Друзья, мы не покидаем страну, а только используем возможность провести выступления там, где это возможно. Для этого у нас будет разрешение на одноразовый выезд и обязательства по нашему гарантированному возвращению после окончания тура, — отметил Харчишин.

Стоит отметить, что для временно перемещенных лиц, зарегистрированных соответствующим образом граждан Украины, вход на концерты бесплатный. В вашем паспорте должен быть штамп о пересечении границы после 24 февраля.

Для посещения концерта необходимо предварительно заполнить форму по ссылке и прислать любой посильный взнос на закупку амуниции для ВСУ на благотворительный счет группы.

К сбору средств можно присоединиться по следующим реквизитам:

  • Учреждение банка — ПриватБанк
  • МФО банка — 305299
  • Получатель платежа — Лучкин Владимир Юревич
  • IBAN — UA213052990000026203893340711
  • Счет получателя — 26203893340711
  • Валюта карты — грн
  • РНОКПП получателя — 2596502196
  •  PayPal: lukaua@yahoo.com
  • Номер карты ПриватБанк: 5363542013946513
  • Номер карты Монобанк: 5375411413432829
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Теги
Благотворительность, Друга ріка, Концерт
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