Украинская рок-группа Друга Ріка отправляется в благотворительный тур Хто, якщо не ми? Главная цель — собрать средства для пострадавших во время боевых действий в Украине в результате военной агрессии РФ, а также на закупку тактической амуниции для военных.

После широкомасштабного военного вторжения России в нашу страну, музыканты посвятили все время волонтерству. После того, как российские захватчики разрушили дом лидера группы Валерия Харчишина, он начал собирать средства на снаряжение для военного подразделения, в которое вступил его брат. Артисту удалось собрать 1 млн. грн.

Уже в конце апреля Друга Ріка отправляется в благотворительный концертный тур по Европе — первый концерт состоится 29 числа в Вильнюсе.

Когда пройдут следующие выступления:

30 апреля – Рига (First Mir);

1 мая – Таллин (Cathouse);

4 мая – Прага (Retro Music Hall, Praha 2);

5 мая – Брно (Zoner Bobyhall).

В настоящее время продолжаются переговоры с промоутерами, так что список городов тура может увеличиваться.

— Друзья, мы не покидаем страну, а только используем возможность провести выступления там, где это возможно. Для этого у нас будет разрешение на одноразовый выезд и обязательства по нашему гарантированному возвращению после окончания тура, — отметил Харчишин.

Стоит отметить, что для временно перемещенных лиц, зарегистрированных соответствующим образом граждан Украины, вход на концерты бесплатный. В вашем паспорте должен быть штамп о пересечении границы после 24 февраля.

Для посещения концерта необходимо предварительно заполнить форму по ссылке и прислать любой посильный взнос на закупку амуниции для ВСУ на благотворительный счет группы.

К сбору средств можно присоединиться по следующим реквизитам: